توفي بكورونا.. عاملون بمستشفى النجيلة يؤدون صلاة الجنازة على أمين المخازن
كتب - أحمد جمعة:
أدى عدد من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، صلاة الجنازة على ناجي صالح فرج الجراري، أمين المخازن بالمستشفى، الذي وافته المنية اليوم السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وحرص العاملون على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة على "الجراري"، خاصة التباعد الجسدي.
كانت إدارة المستشفى وصفت في بيان نشرته عبر فيسبوك، الجراري، بأنه "واحد من رجال المستشفى المخلصين".
وقال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، إن أمين مخازن المستشفى توفي متأثرا بإصابته بكورونا أثناء عمله، داعيا إلى الدعاء له، وأداء صلاة الغائب عليه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
-
1075
عدد المتعافين
-
294
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2826904
عدد المصابين
-
807037
عدد المتعافين
-
197871
عدد الوفيات
إعلان