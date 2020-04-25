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دعم مصر مهنئا بأعياد تحرير سيناء : العالم توقف ومصر تبنى وتعمر

02:51 م السبت 25 أبريل 2020
دعم مصر مهنئا بأعياد تحرير سيناء : العالم توقف ومصر تبنى وتعمر

عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الجيش والشرطة، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

ووجه التهنئة لقيادات الجيش والشرطة، مشيدا بدورهم في حماية الوطن، إلى جانب تهنئة جموع الشعب المصري، والذى يصطف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصر إلى بر الأمان.

و أكد أنه بالتزامن مع احتفالنا بأعياد تحرير سيناء نجد افتتاح مشروعات في سيناء والإعلان عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2، لينضم إلى أنفاق مدن القناة، مع بدء عملية تعمير وتنمية غير مسبوقة في سيناء، وفتح الباب لإقامة مجتمعات كاملة يمكن أن تضاعف السكان عشرات ومئات المرات خلال السنوات القادمة.

وتابع أنه وبالرغم من أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم، وتسقط أنظمة صحية في الدول الكبرى، فقد كان العمل في المشروعات الكبرى مستمرا، وذلك من خلال عمليات تعديات وبناء لمحاور وطرق المرور، بشكل يعالج عيوبا وتراكمات سنين، مشيدا بتنفيذ أنفاق القناة بأيدٍ مصرية بما يعنى إمكانية التوسع في الأنفاق في مناطق يصعب أحيانا أن تقوم فيها كباري ما يؤكد رسالة واحدة خلال أزمة كرونا "العالم توقف... ومصر تبني وتعمر" بفضل قيادة حكيمة وواعية وتقرأ المستقبل.

ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي تعمير سيناء تحرير سيناء

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