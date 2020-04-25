مصدر بالأعلى للإعلام: ألفاظ وتهكم على عمال النظافة في "2 في الصندوق"

كتب- مصطفى علي:

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجان الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس رصدت بعض الألفاظ غير اللائقة في أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" الذي يذاع على قناة mbc مصر، فضلا عن التهكم على مهنة عمال النظافة.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المجلس سيخاطب القناة وأصحاب المسلسل لكتابة تنويه ثابت يؤكد على احترامهم لكل المهن، موضحا أن عمليات الرصد لباقي الأعمال التي بدأت في البث منذ مساء الثلاثاء الماضي لم تجد مخالفات جسيمة حتى الآن ولكن ملاحظات ببعض الألفاظ.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أرسل خطابات لكل القنوات لإيفاد المجلس بخريطة شاشاتها كل منها خلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس، أن القنوات بدأت في إرسال خرائطها بالفعل للمجلس، وأن لجان الرصد بدأت في عملها بالفعل حيث قامت برصد المسلسلات التي بدأت في بث حلقاتها على بعض القنوات الفضائية.​