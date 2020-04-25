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برلمانية تنتقد مشاهد التزاحم في أول أيام شهر رمضان

01:29 م السبت 25 أبريل 2020
برلمانية تنتقد مشاهد التزاحم في أول أيام شهر رمضان

برلمانية تنتقد مشاهد التزاحم


كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم المواطنين في أول أيام شهر رمضان الكريم، لشراء العصائر والحلويات وغيره من طقوس هذا الشهر.

وأكدت النائبة، في بيان لها، ضرورة التزام المواطنين بإجراءات منع التجمع والتزاحم، خاصة مع تسجيل معدل إصابات يومية مرتفعة بالفيروس، مشددة: المواطن هو المسئول عن تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس وهو المتضرر حال عدم تنفيذ ذلك.

وأشارت إلى أن ممارسة الحياة بشكل طبيعي سيسبب كوارث ويزيد معدلات الإصابة بالفيروس ويثقل كاهل المستشفيات والأطقم الطبية، بما يؤكد ضرورة حرص المواطنين أنفسهم على منع التكدس.

وطالبت الجهات المعنية سواء في المحليات أو قوات الشرطة، بالتعامل بحزم مع أي تجمعات أو خرق لأوقات الحظر، حرصا على مصلحة المواطن ومنعا لانتشار الفيروس.

الزحام شراء السلع شهر رمضان ايناس عبد الحليم

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