النقل: ننفذ ٦ كباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بتكلفة 932 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الكوبري الإجمالية تبلغ 215 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 1050 مترا شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فورا وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ويأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد ٦ كباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وهي كباري قلما - الشرقاوية - طوخ طنبشا /صفط الحرية - دسنوس /أم دينار - جنبواي - كفر الدوار، بإجمالي تكلفة 932 مليون جنيه، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وأكد أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحاً أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.