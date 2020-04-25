اليوم .. رحلة استثنائية تغادر لجاكرتا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة (إير كايرو) التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، رحلة استثنائية بخط سير القاهرة - جاكرتا - مرسي علم، لعودة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن الرحلة رقم SM2117 والتابعة لشركة إير كايرو، تقلع من مبنى الركاب رقم 1 الساعة 2,45 ظهر اليوم السبت ومن المتوقع وصول الرحلة ‪الإثنين المقبل‬، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني منذ الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​