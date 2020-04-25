أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

اليوم .. رحلة استثنائية تغادر لجاكرتا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا

11:43 ص السبت 25 أبريل 2020
اليوم .. رحلة استثنائية تغادر لجاكرتا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا

شركة اير كايرو

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة (إير كايرو) التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، رحلة استثنائية بخط سير القاهرة - جاكرتا - مرسي علم، لعودة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن الرحلة رقم SM2117 والتابعة لشركة إير كايرو، تقلع من مبنى الركاب رقم 1 الساعة 2,45 ظهر اليوم السبت ومن المتوقع وصول الرحلة ‪الإثنين المقبل‬، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني منذ الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

إير كايرو فيروس كورونا عودة المصريين العالقين إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

النقل: ننفذ ٦ كباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بتكلفة 932 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:آخر تطورات كورونا.. مبادرة عالمية لإنتاج "علاج ولقاح" وتهديد بموجة ثانية