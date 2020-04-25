أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن قرية المعتمدية بعد انتهاء العزل الصحي

11:36 ص السبت 25 أبريل 2020
وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن قرية المعتمدية بعد انتهاء العزل الصحي

الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، متابعة إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة خلال فترة العزل الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي سبق إعدادها بمدفن شبرامنت، وذلك بعد انتهاء فترة العزل.

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت: قامت لجنة من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة بمعاينة غلق الخلية التي كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحي والرمال.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة البيئة لإجراءات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق الموضوعة تحت العزل الصحي، منعا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزيرة البيئة وجهت في إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى، وذلك بعد دخول القرية في فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دفن المخلفات المعتمدية فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليوم .. رحلة استثنائية تغادر لجاكرتا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:آخر تطورات كورونا.. مبادرة عالمية لإنتاج "علاج ولقاح" وتهديد بموجة ثانية