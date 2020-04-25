وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن قرية المعتمدية بعد انتهاء العزل الصحي

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، متابعة إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة خلال فترة العزل الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي سبق إعدادها بمدفن شبرامنت، وذلك بعد انتهاء فترة العزل.



وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت: قامت لجنة من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة بمعاينة غلق الخلية التي كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحي والرمال.



ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة البيئة لإجراءات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق الموضوعة تحت العزل الصحي، منعا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وكانت وزيرة البيئة وجهت في إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى، وذلك بعد دخول القرية في فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

