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البيئة: غياب للأتربة ونشاط للرياح اليوم

10:55 ص السبت 25 أبريل 2020
البيئة: غياب للأتربة ونشاط للرياح اليوم

اتربة -ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية والتي شهدت الغياب التام للأرتبة والرمال وسط نشاط لحركة الرياح.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 2.5 متر في الثانية إلى 9.7 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على (شبين الكوم - دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.7 متر في الثانية إلى 8.9 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على أسوان، وجيدة على (سوهاج - الأقصر – قنا - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 2.9 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 3.8 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على (الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.7 متر في الثانية إلى 10 أمتار في الثانية.

وزارة البيئة الاتربة حركة الرياح الطقس

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