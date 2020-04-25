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الأرصاد: انخفاض 10 درجات في الحرارة خلال 48 ساعة.. وموجة حر جديدة الاثنين

10:27 ص السبت 25 أبريل 2020
الأرصاد: انخفاض 10 درجات في الحرارة خلال 48 ساعة.. وموجة حر جديدة الاثنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب المناطق بقيم تصل لـ10 درجات عن طقس اليومين الماضيين.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية لمصراوي اليوم السبت، أن الانخفاض في درجات الحرارة مؤقت ويستمر خلال اليوم وغدا الأحد، ليعود الارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الاثنين.

وتابع: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 25 درجة، والسواحل الشمالية 21، وجنوب سيناء 29، بينما تراوحت على محافظات الصعيد بين 27 إلى 32 درجة.

وأشار إلى وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على أن تبدأ في التلاشي وظهور أشعة الشمس بقوة، لافتًا إلى أن الجو ما زال شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأكد شاهين، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء.​

درجات الحرارة الطقس التقلبات الجوية هيئة الارصاد الجوية

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