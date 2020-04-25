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رئيس جهاز 6 أكتوبر: اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على ٣٢٢ مخالفة تنفيذاً للقانون

10:18 ص السبت 25 أبريل 2020
رئيس جهاز 6 أكتوبر: اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على ٣٢٢ مخالفة تنفيذاً للقانون

المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتو

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات النهائية للتصالح على عدد ٣٢٢ مخالفة، تتمثل في تجاوز غرف السطح، وتعديل نشاط البدروم لسكن شريطة توفير أماكن انتظار سيارات في ضوء الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، وتبدأ تكلفة التصالح للمتر بـ٦٠٠ جنيه، وذلك في إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في بيان اليوم، بالمواطنين المستفيدين بالقانون سرعة استكمال المستندات واستيفائها لمن لم يقم بذلك، خلال مدة ١٥ يوماً، مؤكداً أنه على من لم يتقدم بطلب التصالح على المخالفات حتى الآن، سرعة تقديم الطلب، لتقنين وضعه، وتنفيذ القانون، حتى نصل إلى مجتمع عمرانى حضاري.

وشدد على أنه لن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة، وسيتم إزالتها على الفور، وهو ما يتم حاليا مع أى محاولة من المواطنين لارتكاب مخالفة بناء، فى هذا التوقيت، استغلالا لانشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك لجان مرور يوميا على كل الأحياء، للتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء.

شريف الشربيني جهاز مدينة أكتوبر مخالفات البناء التصالح

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