حدث ليلاً| تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية.. وترامب: "لا علاج لكورونا حتى الآن"

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير التعليم لمصراوي: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠ سوف تبدأ في موعدها المقرر.

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شوقي يعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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"كان حلم".. أرملة الشهيد المنسي بعد مشاهدة الاختيار: "بنتي قالت بابا كان شكله طيب أوي"

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إنها شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، ثلاث مرات الأولى على أم بي سي مصر، والثانية على أون والثالثه على أون دراما، وكل مره أشعر بحاجة مختلفه مختلطة باللهفة والفخر والفرحة والاشتياق.

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"أحد الرجال المخلصين".. وفاة أمين مخازن مستشفى النجيلة بعد إصابته بكورونا

نعت إدارة مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، ناجي صالح فرج الجراري، أمين المخازن بالمستشفى، الذي وافته المنية السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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بالفيديو والصور|حريق هائل بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

اندلع حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أعلى سطح عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات.

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وزير الأوقاف يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و للشعب المصري كله بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، كما وجه تحية خاصة لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه.

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ترامب: لا علاج لكورونا حتى الآن

في مؤتمر مقتضب لخلية الأزمة الأمريكية، لم يتجاوز نصف ساعة، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

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رويترز: فريق طبي صيني إلى كوريا الشمالية للنظر في صحة زعيمها

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الصين أرسلت فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع.

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أمريكا: 1258 وفاة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية منذ 3 أسابيع

قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إن الولايات المتحدة سجلت 1258 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة "جونز هوبكنز".

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مرض موسمي.. بروفيسور فرنسي يتوقع اختفاء "كورونا" في غضون شهر

أكد موقع "رياليتي"وصحيفة "ميدي ليبر" في فرنسا، أن مدير المعهد الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه" ديدييه راوول الذي سبق وأن أكد نجاح تجارب الكلوروكين على المصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يستبعد النهاية الوشيكة لوباء كوفيد-19 خلال شهر.

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