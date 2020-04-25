بعد انتشارها في الفيسبوك.. أرملة الشهيد المنسي تكشف حقيقة الصورة المتداولة لنجله
كتب - محمد سامي:
نفت منار سليم أرملة الشهيد أحمد المنسي، صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يشاهد مسلسل الاختيار، ومنسوبه على إنها لنجل الشهيد.
وقالت أرملة الشهيد أحمد المنسي، لمصراوي، إن الصورة أسعدتها جدًا عندما شاهدتها لكنها ليست صورة حمزة نجل الشهيد الذي يبلغ من العمر ١٢ عامًا، وليست لعلي الذي يبلغ من العمر ٥ سنوات.
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