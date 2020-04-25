رئيس "مستقبل وطن" يشيد بموقف الكنيسة القبطية خلال استقباله مطران شبرا الخيمة

كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة للحزب، في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وثمن عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية، والذي تجلى في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان أهمها منع التجمعات بكافة أشكالها داخل الكنائس.

وأشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بالتبرع الذي قدمه البابا تواضروس الثاني، باسم الكنيسة القبطية، لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

ومن جهته، وجه الأنبا مرقس، الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته، على هذه اللفتة الكريمة، مقدمًا لهم ولجميع الأخوة المسلمين التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

وفي نهاية اللقاء، قدم عبدالرازق، درع الحزب، للأنبا مرقس تقديرًا لدوره الوطني والتوعوي، داخل مطرانية شبرا الخيمة.