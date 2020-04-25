كان حلم.. أرملة الشهيد المنسي بعد مشاهدة الاختيار: "بنتي قالت بابا كان شكله طيب أوي"

كتب- محمد سامي:

قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، إنها شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، ثلاث مرات الأولى على أم بي سي مصر، والثانية على أون والثالثه على أون دراما، وكل مره أشعر بحاجة مختلفه مختلطة باللهفة والفخر والفرحة والاشتياق.

وأضافت، في تصريح لمصراوي أن خروج المسلسل للنور كان حلم ومش مصدقة أنه بيتحقق وبدعي ربنا أني اعيش لآخر الشهر وأكمل المسلسل.

وأوضحت، منذ استشهاد المنسي، تواصلت معي العديد من شركات الإنتاج ولم يظهر العمل ومر أكثر من عام لدرجة أني فقدت الأمل في خروج العمل للنور، حتي جاءت شركة سيرنجي واخرجت العمل للنور، وبشكرهم جدًا وكل فريق العمل لأخراجهم العمل بصورة مشرفه تخلد اسم الشهيد.

وأشارت، إلى أن المجتمع كان بحاجة إلى مسلسل يخلد بطولات الرجال في سيناء ويعكس حجم التضحيات لأبطال القوات المسلحة، ويعرف الجميع جزءًا مما يبذل في الدفاع عن أرض سيناء من الجماعات الظلامية.

وأوضحت أرملة الشهيد أحمد المنسي، أن اكتر مشهد أثر فيها هو تجمع أسرة المنسي، حول الأفطار في رمضان لأنها حضرت تصويره مع أبطال المسلسل واستغرق تصويره أكتر من ٨ ساعات لمشاهدته في النهاية في دقيقتين.

وقالت منار، أن ابنتها عالية والتي كان عمرها ٤ سنوات عند استشهاد أبيها بمجرد مشاهدة المسلسل قالت "يا ماما بابا كان شكله طيب أوي".

وتابعت: "ساره عادل تواصلت معي بشكل دائم وكانت بتعرف أنا بلبس أيه وبتسالني على تفاصيل دقيقة علشان تعرف تعمل الدور صح وأمير كراره سالني أحمد كان بينادي عليكي يقولك أيه قولت له مشمشه، ولما سمعته بينادي على ساره كنت بحس أنه بينادي عليا أنا".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء.