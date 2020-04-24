"القوى العاملة": التفتيش على 230 منشأة في المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أنه تم التفتيش ومتابعة 229 منشأة خلال يوم أمس على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتفتيش ومراجعة استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 22 منشأة، و22 منشأة في سوهاج، و20 منشأة في القاهرة، و16 في البحيرة، و15 في الشرقية، و14 في دمياط، و10 في كل من القليوبية، والمنيا، وكفرالشيخ، والغربية على التوالي، والجيزة 9 منشآت، وأقل من ذلك في باقي المحافظات.

كما أظهرت التقارير، أنه ضمن الـ 20 منشأة بالقاهرة تم الإغلاق الاحترازي في منشأة واحدة، وتخفيض العمالة في باقي المنشآت، وفي الإسكندرية تم تخفيض العمل في 22 منشأة بالعمل وردية واحدة، وفي سوهاج تم إغلاق احترازي لمنشأة واحدة من ضمن 22 منشأة تم التفتيش عليها.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعًا استثنائيًا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

​