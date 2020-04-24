ننشر اشتراطات تشغيل الـ"تيك آواي" للمطاعم ومحال الحلويات في رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، نجاحها بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (تيك آواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السباحة والآثار، وقطاعات وزارة السياحة، وأحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية، واستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، للمطالب والمقترحات التي تقدمت بها الغرفة تخفيف الإشتراطات الخاصة بعمل المطاعم وإضافة خدمة جديدة لها خلال شهر رمضان المعظم.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة، كانت قد تقدمت بمقترحات لوزارة السياحة، للتدخل لدى الحكومة، للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات لإضافة خدمة استلام المأكولات من ذات المكان "تيك آواي" طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، إلى جانب خدمة الديلفري مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصري، أن تفهم المسئولين لدور المنشآت السياحية وإقتناعهم التام بما تم تقديمه من خلال مقترحات تم بلورتها وصياغتها برؤية مجلس إدارة الغرفة والمتخصصين، وعبر دراسة دقيقة تضمنت العديد من الإيجابيات، كان وراء إضافة خدمة (تيك واي) إلى جانب خدمة الدليفري، وأهمية عودة جانب كبير من نشاط المطاعم السياحية، ولو بنصف طاقتها لإنقاذها من حالة الجمود والخسائر التى تكبدتها منذ قرارات منع التجمعات وفرض حظر التجوال وإغلاق الكثير منها تنفيذاُ لهذه القرارات.

وأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة لعمل المطاعم السياحية والحلوانية خلال شهر رمضان المعظم، أقرت التزام المنشآت بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم.

وأكد المصري، أهمية اتخاذ المطاعم لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية والبيئية، مثل تثبيت أفراد العمالة التي يتم إخضاعها للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طول شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية (أقنعة وقفازات) والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.

ونوه إلى أن الجهاز الإداري بالغرفة أصدر منشورًا دوريًا لجميع الأعضاء تضمن كافة القواعد التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية وأهمية الالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان.

وتابع: "القواعد المنظمة لعمل المطاعم السياحية والحلوانية، أقرت في إطار توفير عناصر الأمان الصحي بعدم السماح بدخول المكان لأكثر من 10 أفراد، في ذات الوقت للطلب والاستلام، على أن يتم تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 أفراد في ذات الوقت، وكذلك ضرورة إتباع المطاعم لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة ترك مسافة متر بين كل الفرد والآخر".

وأكد رئيس الغرفة، أن القواعد لعمل المطاعم السياحية والحلوانية، أقرت أيضًا استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل (الديلفري) على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع

وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، المطاعم بأهمية تنفيذ هذا الاشتراطات والمعايير التي تم إقرارها، موضحًا أن هناك لجان رقابية وإشرافية ستقوم بالتفتيش المفاجىء، للتأكد من إلتزام كل منشآة بهذه التعليمات، موكداً أن هناك عقوبات حازمة من قبل وزارة السياحة والآثار تجاه من يخالف هذه الإشتراطات الصحية والوقائية والإحترازية.

من جانب آخر واصلت غرفة المنشآت السياحية، حملتها لتوزيع نحو 5000 عبوة تعقيم ومطهر علي كافة المطاعم والكافتريات السياحية الأعضاء بالغرفة فى أنحاء الجمهورية وذلك في إطار دعمها لأعضائها من الجمعية العمومية لمساعدتها فى الأزمة التى تواجهها بسبب فيروس كورونا المستجد.