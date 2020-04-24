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وكالات أنباء وصحف تشيد بـ"اكتشف مصر من بيتك"

06:20 م الجمعة 24 أبريل 2020
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كتب- محمد عاطف:

أشادت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية والعربية، منها "رويترز" والوكالة الفرنسية والصينية وصحيفة "جارديان" البريطانية، و"باري ماتش"، و"لو بوان" الفرنسية، و"لايف ساينس"، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك".

لإتاحة الزيارة الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة وجودهم في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما وصفت الصحف المبادرة، بـ"أحد وسائل تنشيط السياحة إلى مصر" ما سيشجع السائحين على زيارة مصر، عقب انتهاء الأزمة وعوده الحركة السياحية.

كما أذاعت الشبكة الأمريكية "سي إن إن ترافل" فيديو قصير عن تلك المبادرة قدمه عالم الآثار Chris Naunton أوضح فيه أهمية المبادرة وتحدث عن بعض المناطق الأثرية التي تم نشر جولات افتراضية لها.

اكتشف مصر من بيتك وكالات الأنباء العالمية صحيفة جارديان البريطانية وزارة السياحة المتاحف الأثرية المصرية

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