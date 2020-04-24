اليوم.. تسيير رحلتين جويتين لإعادة مصريين عالقين إلى مطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركتا "مصر للطيران" و"آير كايرو"، اليوم الجمعة، تسيير رحلتين استثنائيتين إلى مدن بانكوك وكوالالمبور وبلجراد وأثينا، لإجلاء مصريين عالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الرحلتين ستقلعان من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ4 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني، الثلاثاء الماضي تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.​