القوى العاملة: عودة 2.8 مليون عامل بإيطاليا للعمل 4 مايو المقبل
كتب- يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا يكشف فيه عن أحوال العمل والعمال المصريين هناك.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات بالمكاتب بالخارج، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
وأشار الملحق العمالي بميلانو، مجدي حسنين، في تقريره إلى أن مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق في 4 مايو المقبل ستشهد عودة ما يقرب من 2 مليون و800 ألف عامل للعمل بالمصانع، لافتا إلى أن محكمة النقض في روما وافقت على منح المهاجرين غير الشرعيين بونات الطعام المجانية وذلك بعد رفض البلديات.
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