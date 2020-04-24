رئيس جهاز دمياط الجديده: إزالة فورية لمخالفة بناء بالحي الثالث

كتب- محمد عبدالناصر:



صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بالدور الرابع علوي بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص بالمجاورة 13 بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.



وأضاف رجب، في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد علي الإدارات المعنية بجهاز المدينة بتشديد الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويليهم إلى النيابة العسكرية.



وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات بالمدينة حرصا من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.