عملات بلاستيكية وصلاة التراويح.. الحكومة ترد على 16 شائعة خلال أسبوع

كتب- أسامة علي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات حول فيروس كورونا المستجد، غير صحيحة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات على النحو التالي:

شائعات كورونا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة بعض الشائعات التى تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المركز الإعلامي، أنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد.

وشدد على أنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نقص السلع الغذائية في رمضان

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما تردد من أنباء عن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول شهر رمضان، غير صحيح.

وأكدت التموين، انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تسريح أصحاب العقود المؤقتة

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تسريح أصحاب العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، غير صحيح.

وأكد الجهاز، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء الدائمين أو المؤقتين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

استبدال العملات الورقية

قال البنك المركزي، إن ما تردد من أنباء عن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى بنهاية شهر يونيو 2020، غير صحيح.

وأضاف المركزي، إنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مشددا على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقف صرف معاشات تكافل وكرامة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن ما تردد من أنباء عن وقف صرف معاش تكافل وكرامة وتوجيه مخصصاته لدعم العمالة غير المنتظمة، غير صحيح.

وشددت الوزارة على استمرار الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عجز الأدوية بمستشفيات العزل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تردد من أنباء عن وجود عجز بالأدوية في مستشفيات العزل الصحي، غير صحيح.

وشددت الوزارة، على جاهزية كافة مستشفيات العزل بشكل كامل من حيث توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إلغاء امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تردد من أنباء عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقل للخريطة الزمنية المحددة مسبقا.



وتابعت التربية والتعليم: من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إلغاء المشروعات البحثية لطلاب المدارس

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تردد من أنباء عن إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن المشروعات البحثية المعلن عنها تعد بديلا للامتحانات التقليدية هذا العام وشرطا أساسيا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي إلى السنة الدراسية الأعلى.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

امتحانات تجريبية لثانية ثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم، إن ما تردد من أنباء عن عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، غير صحيح.

وأضافت الوزارة، أن طلاب الصف الثاني الثانوي مدربون بالفعل على طريقة أداء الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا