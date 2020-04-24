وزير الري يشهد ختام الدورة التدريبية الـ40 في مجال "هيدرولوجيا البيئة"

كتب- أحمد مسعد:



شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حفل ختام الدورة التدريبية الـ40 في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة" والتي نفذها معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه خلال الفترة من 15 مارس إلى 23 أبريل 2020.



وهنأ عبدالعاطي، المتدربين على اجتياز الدورة التدريبية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية.



وأعرب عن تقديره لمثل تلك الفاعليات والدورات التدريبية التي تمثل إحدى أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات متمنيا التوفيق لكافة المتدربين في مجالاتهم العملية.



ورحب الدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بالمشاركين.



وتجدر الإشارة إلى أنه شارك بالدورة التدريبية 19 مشاركا من دول حوض النيل كالتالي (3 من جنوب السودان – 2 من كينيا – 2 من تنزانيا – 6 من رواندا – 1 من بوروندي – 3 من الكونغو الديمقراطية – 2 من مصر)، وبتمويل من المبادرة المصرية للتعاون مع أفريقيا التابعة لوزارة الخارجية.