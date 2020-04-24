"مساجد للتراويح وكشف بالصيدليات".. الحكومة ترد على 7 شائعات حول كورونا



كتب- محمد غايات:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة بعض الشائعات التى تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

وأشار المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الجمعة/ - إلى أنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد.

وشدد على أنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ(PCR) بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

كما أكد أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن الرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

ونفي صحة ما تردد عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية، خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، منوها بأن الدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.. مبينا أن كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص الفترة من 26 أبريل الجارى وحتى 10 مايو المقبل لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، مع ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى والالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.

كما شدد على أنه لا صحة لتخصيص مساجد محددة بالمحافظات لإقامة صلاة التراويح، مؤكدا أن جميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.