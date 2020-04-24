أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الحكومة ترد على أنباء إلغاء امتحانات الثانوية العامة

10:48 ص الجمعة 24 أبريل 2020
الحكومة ترد على أنباء إلغاء امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقل للخريطة الزمنية المحددة مسبقا.

وتابعت التربية والتعليم: من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

"مساجد للتراويح وكشف بالصيدليات".. الحكومة ترد على 7 شائعات حول كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2682225

    عدد المصابين

  • 732647

    عدد المتعافين

  • 187329

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان