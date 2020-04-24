الحكومة ترد على أنباء إلغاء امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقل للخريطة الزمنية المحددة مسبقا.

وتابعت التربية والتعليم: من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.​