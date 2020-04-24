الحكومة توضح حقيقة نقص الأدوية في مستشفيات العزل
كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن وجود عجز بالأدوية في مستشفيات العزل الصحي، غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت الوزارة، جاهزية كافة مستشفيات العزل بشكل كامل من حيث توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وشددت على وجود متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات وضخ أي كميات إصافية منها في حالة الاحتياج.
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