الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف معاش "تكافل وكرامة"
كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن وقف صرف معاش تكافل وكرامة وتوجيه مخصصاته لدعم العمالة غير المنتظمة، غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت التضامن، استمرار الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة.
وتابعت: يجري حاليا صرف مستحقات شهر أبريل من معاش تكافل وكرامة لـ3.4 مليون أسرة مستحقة حتى نهاية الشهر.
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