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الحكومة ترد على أنباء نقص السلع الغذائية في رمضان

10:19 ص الجمعة 24 أبريل 2020
الحكومة ترد على أنباء نقص السلع الغذائية في رمضان

أرشيفية

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول شهر رمضان، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقالت التموين، إن هذه الشائعات غير صحيحة، مؤكدة انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأكدت الوزارة، أن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعدة أشهر أخرى، مشددة على شن حملات تفتيشية على الأسواق بأنحاء الدولة.
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