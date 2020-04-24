الحكومة توضح حقيقة إلزام المواطنين باستخدام العملات البلاستيكية بدلا من الورقية

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء عن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى بنهاية شهر يونيو 2020، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع البنك المركزي والذي نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال البنك المركزي، إنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مشددا على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حاليا سارية كما هي دون تغيير.

وتابع: عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة سيتم طرح فئة الـ10 جنيهات مرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعا.

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