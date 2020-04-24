التنمية المحلية: 549 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بشمال وجنوب سيناء



كتب- محمد نصار:



أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها إمتدادا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز .



وقال شعراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إن جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية سيناء ومن بينها وزارة التنمية المحلية حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة في تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض شمال وجنوب سيناء والتعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التي تجرى حاليا .



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومي المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطني سيناء، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع مع جهات الدولة الأخرى تنفيذ المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء.



ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعي للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الرويسات .



وأضاف شعراوي، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي الحالي 2019/2020 بلغت حوالي 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق حيث تم اعتماد 83 مليون جنيه لرصف الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجاري وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة.



كما تم اعتماد 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كم، وجاري تنفيذ رصف حوالي 31 طريقًا داخليا بطول 36 كم.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اعتماد 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية .



وقال شعراوي: فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي 2019/2020 فقد بلغت حوالي 261 مليون جنيه حيث تم تخصيص 63 مليونا لمشروعات الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، لافتا إلى أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية، و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور .