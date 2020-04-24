شوقي مستشهدا بكتاب 4ابتدائي عام1919: جيل هذه الأيام يشكو كتابة بحث ٣ورقات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كتابا من منهج المرحلة الابتدائية قبل أكثر من 100 عام، قائلا:"نظرة تأملية في ماضي التعليم المصري وما وصلنا إليه".

وكتب وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل "تخيلوا أنه من أكثر من ١٠٠ سنة كانت أساسيات‫ الترجمة تُدرّس في المرحلة الابتدائية في مصر".

وأضاف انظروا إلى غلاف كتاب الترجمة الابتدائية لتلاميذ المدارس المصرية في الصف الرابع الابتدائي لعام ١٩١٩.

وطالب بأن يتخيل الناس الفارق الشاسع بين التعليم في الماضي والحاضر.

وأضاف شوقي "أتذكر أن جدي، رحمه الله، كان يطالبني بقراءة كتب دار المعارف المصرية والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمزاني وسني لم تتعد الثامنة، ويتعجب من أن يشكو جيل هذه الأيام ممن يصعب عليهم كتابة بحث من 3 ورقات، ولا أعتقد أنه بإمكانهم قراءة هذا الكتاب وفهمه"،

ودعا أولياء الأمور لمساعدة الوزارة للنهوض بالتعليم واستعادة أجيال العظماء.