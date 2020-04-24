10 نصائح من الأرصاد لمواجهة التقلبات الجوية أول يوم رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين في أول يوم رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية.

ومن المتوقع يسود ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح وأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء، بالإضافة إلى نشاط ریاح جنوبیة غربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من القاھرة الكبرى.

ونصحت شاكر في تصريحات لمصراوي، مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة الابتعاد عن الأتربة وارتداء الكمامات.

ونصحت المواطنين، بضرورة الابتعاد عن التواجد تحت اللوحات المعدنية والأشجار نظرا لسرعات الرياح العالية التي قد تصل من 60-70كم/ساعة.

وعن أول يوم صيام، نصحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، بزيادة تناول المرطبات وشرب المياه خلال وجبة السحور والابتعاد عن الأملاح والسكريات.

ونصحت المواطنين، بعدم تخفيف الملابس نظرًا للفارق الكبير في درجات الحرارة يوم السبت حيث تنخفض الحرارة بأكثر من 10درجات لتصل إلى 25 درجة على القاهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل طقس أول 3 أيام من شهر رمضان، موضحة أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة یوم الجمعة، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح تصل للعاصفة وهطول أمطار، على أن تنخفض الحرارة 10 درجات ثاني وثالث أيام الشهر الكريم.​