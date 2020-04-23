حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم رمضان

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لﻷرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، في أول أيام رمضان، غدا الجمعة.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن الرياح يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل إلى 36 درجة على القاهرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وتكون رعدية وأحيانا.

وحذرت المواطنين، من تخفيف الملابس نظرا للفارق الكبير في درجات الحرارة يوم السبت حيث تنخفض الحرارة بأكثر من عشر درجات لتصل إلى 25 درجة على القاهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح تصل للعاصفة وهطول أمطار. بنهاية اليوم.​