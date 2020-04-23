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وصول رحلتين لمطار مرسى علم لمصريين عالقين بالمغرب وهولندا

10:53 م الخميس 23 أبريل 2020
وصول رحلتين لمطار مرسى علم لمصريين عالقين بالمغرب وهولندا

مطار مرسى علم الدولي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الأربعاء، رحلتين لمصر للطيران الاستثنائية رقم ms848، ms758، قادمتين من دولتي المغرب وهولندا، على متن الأولى 216 ركبا والثانية 148، كانوا عالقين هناك بسبب توقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت رحلتا مصر للطيران، غادرتا مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، متجهتين إلى كازابلانكا وأمستردام، لإعادة المصريين العالقين هناك، وعادا إلى مرسي علم، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، حتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار مرسى علم الدولي المغرب هولندا المطارات المصرية فيروس كورونا

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