أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وصول رحلة لمصريين عالقين بالبحرين لمطار مرسى علم - صور

09:28 م الخميس 23 أبريل 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الخميس، الرحلة الاستثنائية لمصر للطيران رقم رقم ms 921، والخاصة بإعادة المصريين العالقين بمملكة البحرين.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الطائرة وصلت وعلى متنها 148 مصريا عالقا، بسبب تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس للحد من انتشاره.

وأشارت المصادر إلى هبوط الرحلة في مطار مرسى علم الدولي، حيث مقر الحجر الصحي بإحدى القرى السياحية المخصصة طبقا لتعليمات وزارة الصحه لمدة 14 يوما.

وبدأت وزارة الطيران المدني، أول أمس الثلاثاء/ تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد .

مطار مرسى علم مصر للطيران البحرين وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

سؤال برلماني بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 232 إصابة بفيروس كورونا..و11 وفاة