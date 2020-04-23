وصول رحلة لمصريين عالقين بالبحرين لمطار مرسى علم - صور
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمد عبيد:
استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الخميس، الرحلة الاستثنائية لمصر للطيران رقم رقم ms 921، والخاصة بإعادة المصريين العالقين بمملكة البحرين.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الطائرة وصلت وعلى متنها 148 مصريا عالقا، بسبب تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس للحد من انتشاره.
وأشارت المصادر إلى هبوط الرحلة في مطار مرسى علم الدولي، حيث مقر الحجر الصحي بإحدى القرى السياحية المخصصة طبقا لتعليمات وزارة الصحه لمدة 14 يوما.
وبدأت وزارة الطيران المدني، أول أمس الثلاثاء/ تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3659
عدد المصابين
-
935
عدد المتعافين
-
276
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان