إنهاء إجراءات العودة لمصريين عالقين بإسبانيا وهولندا وألمانيا والبحرين

كتب- محمد عبيد:

أنهى ركاب 4 رحلات استثنائية من المصريين العالقين بالخارج، إجراءات عودتهم من 4 مطارات دولية، لإعادتهم إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات جميع ركاب رحلات فرانكفورت والبحرين وبرشلونه وأمستردام، في المطارات الخارجية، ومن المنتظر وصول 3 رحلات منهم خلال ساعات قليلة إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

يذكر، أنه غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، حيث سيرت مصر للطيران 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، لعودة المصريين العالقين هناك.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.​