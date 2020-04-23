أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إنهاء إجراءات العودة لمصريين عالقين بإسبانيا وهولندا وألمانيا والبحرين

08:46 م الخميس 23 أبريل 2020
إنهاء إجراءات العودة لمصريين عالقين بإسبانيا وهولندا وألمانيا والبحرين

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أنهى ركاب 4 رحلات استثنائية من المصريين العالقين بالخارج، إجراءات عودتهم من 4 مطارات دولية، لإعادتهم إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات جميع ركاب رحلات فرانكفورت والبحرين وبرشلونه وأمستردام، في المطارات الخارجية، ومن المنتظر وصول 3 رحلات منهم خلال ساعات قليلة إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

يذكر، أنه غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، حيث سيرت مصر للطيران 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، لعودة المصريين العالقين هناك.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.​

إسبانيا هولندا رحلات الطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

"مستقبل وطن" يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 232 إصابة بفيروس كورونا..و11 وفاة