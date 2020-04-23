السيسي وولى عهد أبو ظبي يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، تبادل مع الرئيس السيسي، التهنئة بحلول الشهر الفضيل، داعيًا الله بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.