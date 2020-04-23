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القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالجيزة ومطروح

04:24 م الخميس 23 أبريل 2020
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالجيزة ومطروح

القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، اليوم الخميس: قامت الإدارات التخصصية المعنية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة وشملت مواقف النقل الجماعي ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.

وفى سياق متصل نفذت المنطقة الغربية العسكرية، عمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمدينة مطروح، وشملت عدة أماكن حيوية ومنشآت ومصالح حكومية ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعي وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية.

كما انتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة، وفي مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة، ومواقف النقل الجماعي وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.

وحرصت القوات المسلحة، في أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى أن يتم التنفيذ أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.

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