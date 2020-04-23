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تتجاوز 200 حالة يوميًا.. رئيس الوزراء: نتوقع زيادة إصابات كورنا الفترة القادمة

03:26 م الخميس 23 أبريل 2020
تتجاوز 200 حالة يوميًا.. رئيس الوزراء: نتوقع زيادة إصابات كورنا الفترة القادمة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: نتوقع زيادات ومتوسطات الأعداد الأسبوع الماصي كانت بين 150 و180 حالة وتوقعاتنا إنها تزيد وتتجاوز الـ200 إصابة يوميا.

وتابع رئيس الوزراء: طالما مسير في المسار المخطط له يبقى إحنا قادرين على التعامل مع هذه القضية والسيطرة على الأوضاع.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا وزارة الصحة إحنا أقوى من كورونا

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