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تعريفات "الضريبة الموحدة" تثير جدلا بين النواب والمالية

01:42 م الخميس 23 أبريل 2020
تعريفات "الضريبة الموحدة" تثير جدلا بين النواب والمالية

النائب طلعت خليل

كتب- أحمدعلى:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراض أعضاء اللجنة على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع قانون الضريبة الموحد .

وقال النائب طلعت خليل، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، إن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرًا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إن المُسجل ليس له وجود في نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدًا أن أي تعريف يجب أن يكون له انعكاس على النصوص القانونية.

وأضاف: لو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".

وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة، وفي هذا السياق لفت الدكتور رمضان صديق، إلى أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعامل معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالي فهي فريضة مالية.

النائب طلعت خليل مجلس النواب الضريبة الموحدة

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