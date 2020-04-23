إلغاء إجازات ومنع موائد الرحمن.. توجيهات حكومية عاجلة بشأن رمضان

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وسيتم تطبيقها خلال شهر رمضان المعظم والالتزام بمنع إقامة موائد الرجمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أن المحافظات أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية؛ لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم.

وأوضح اللواء شعراوي، أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأي مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى.

وشدد على ضرورة التزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين بالمحافظات حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع بين بعض التجار، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إضافة إلى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية لمنع الزحام والتجمعات.

وأكد اللواء شعراوي، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والإستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، كما تتابع الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن الوزارة تتلقى أي شكاوى بشأن عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أي مشكلات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس أب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) وسيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.​