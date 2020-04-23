الأوقاف: إعفاء مدير منطقة أوقاف سوهاج من عمله الإداري وإحالته للتحقيق
كتب- محمود مصطفى:
قرر المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إعفاء محمد بهاء الدين، مدير منطقة أوقاف سوهاج، من عمله الإداري وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف هشام الشريف، وكيل المنطقة بسوهاج، بتسيير أعمال مدير عام منطقة الهيئة بسوهاج.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، إن بهاء الدين تم إعفاؤه من منصبه لإدلائه بمعلومات غير دقيقة فيما يتصل بأحد أعيان الوقف، وعدم تحريه الدقة فيما قدم من معلومات بشأن أحد أعيان الأوقاف، وتقصيره في واجبه الوظيفي .
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