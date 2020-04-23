أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

طلب إحاطة بشأن معاناة ذوي الإعاقة في وسائل النقل

12:37 م الخميس 23 أبريل 2020
طلب إحاطة بشأن معاناة ذوي الإعاقة في وسائل النقل

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص معاناة المعاقين مع وسائل النقل والطرق، حيث إنها ما زالت مستمرة رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع.

وأشار زين، إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان حسب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أنه رغم إصدار قانون ذوي الإعاقة واعتبار عام ٢٠١٨ عامًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه حتى 2020 ما زالت وسائل المواصلات غير مؤهلة.

وطالب بتهيئة المرافق العامة والمواصلات ليكون ذوي الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، مشيرًا إلى أن تهيئة وسائل النقل للمعاقين تقتصر على الأتوبيسات الجديدة فقط والتي تمثل نسبة قليلة للغاية مقارنة بجميع وسائل النقل العاملة في مصر.

وأضاف أن وسائل المواصلات بالدول التي تعترف بحقوق المعاقين، يوجد بها وسائل للراحة كالمصاعد وأماكن نزول من أتوبيسات النقل الجماعي والعام، كما يتم تخصيص طرق عامة تخص المعاقين، إلا أن هذا غير متاح بسبب عدم الاهتمام بالمعاقين في مصر خلال تخطيط البنية العمرانية، وهو ما يحتاج إلى نظرة حكومية.

محمد عبدالله زين لجنة النقل وسائل النقل مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة وسائل المواصلات حقوق المعاقين

الخبر التالى:

الأوقاف: إعفاء مدير منطقة أوقاف سوهاج من عمله الإداري وإحالته للتحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3659

    عدد المصابين

  • 935

    عدد المتعافين

  • 276

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدفوعة الأجر ولهذه الفئات.. رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن إجازة السبت المقبل