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ساويرس: الحكومة تعاملت باحترافية واجتهاد غير مسبوق مع أزمة كورونا

12:36 م الخميس 23 أبريل 2020
ساويرس: الحكومة تعاملت باحترافية واجتهاد غير مسبوق مع أزمة كورونا

المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد نصار:

أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بإجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ساويرس، في تدوينة عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الخميس: الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا باحترافية واجتهاد غير مسبوق.

وتابع: "خالص التحية لوزيرة الصحة بصفة خاصة، ربنا يكمل مجهودكم وننتصر عليه".

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