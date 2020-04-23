ساويرس: الحكومة تعاملت باحترافية واجتهاد غير مسبوق مع أزمة كورونا

كتب - محمد نصار:

أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بإجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ساويرس، في تدوينة عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الخميس: الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس كورونا باحترافية واجتهاد غير مسبوق.

وتابع: "خالص التحية لوزيرة الصحة بصفة خاصة، ربنا يكمل مجهودكم وننتصر عليه".