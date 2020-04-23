طلب إحاطة بشأن تأخر رواتب عمال نظافة مدينة أجا

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد حسين الخشب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم صرف رواتب عمال النظافة بمجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية منذ أربعة أشهر.

وقال الخشب، في طلب الإحاطة، إن هؤلاء العمال يبلغ عددهم 376 عاملًا من معدومي الدخل، نظرًا لظروفهم الصعبة على المستوى الإقتصادي والصحي.

وأشار إلى دور عمال النظافة في كل مكان لاسيما في ظل أرمة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بأوضاعهم وظروفهم.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة النظر إلى ظروف هؤلاء العمال، والتوجيه بسرعة صرف رواتبهم، وتوفير الأموال اللازمة لهم، لمدة أربعة أشهر ماضية.