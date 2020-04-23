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"إسكان البرلمان" تتفقد محطة مياه روض الفرج

12:08 م الخميس 23 أبريل 2020
"إسكان البرلمان" تتفقد محطة مياه روض الفرج

النائب عماد سعد حمودة

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ وفد برلماني من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر، جولة تفقدية لمحطة مياه روض الفرج.

ومن المقرر أن يشهد وفد اللجنة عمليات رفع المياه من النيل إلى محطة المياه وكيفية التنقية والتعقيم والضخ.

كما تبحث اللجنة البرلمانية أوضاع محطة المياه في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على جميع العاملين بالمحطة.

جدير بالذكر أن وفد اللجنة تفقد خلال أسبوعين العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتبين للجنة أن قوة العمل بجميع المشروعات القومية بنسبة ٨٠%، حيث أهدت اللجنة للمشروعات بعض مهمات التعقيم الشخصية لتوزيعها على العامين.

عماد سعد حمودة لجنة الإسكان والمرافق العمرانية محطة مياه روض الفرج

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