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جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية لتغيير النشاط

10:53 ص الخميس 23 أبريل 2020
جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية لتغيير النشاط

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 15 المجاورة الثالثة بالحي الثالث بالمدينة، وذلك عقب قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجي لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلاً الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مندور، في بيان، اليوم الخميس، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتي الأمن والأحياء بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.

وتابع: يجري استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.

جهاز مدينة بدر إزالة مخالفة الوحدات السكنية

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