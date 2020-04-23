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شدید الحرارة وأمطار نھایة الیوم.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار أول أيام رمضان

10:31 ص الخميس 23 أبريل 2020
شدید الحرارة وأمطار نھایة الیوم.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار أول أيام رمضان

الطقس الحار

كتب يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة یوم الجمعة، أول يوم شهر رمضان (فلكيا)

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هناك نشاطًا للریاح الجنوبیة الغربیة على كافة الأنحاء تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء.

وتابعت: تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

وأوضحت أن الرياح يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط الأمطار الخفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناه وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى یوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى ٣٦ ١٨

السواحل الشمالية الغربية ٢٧ ١٧

السواحل الشمالية الشرقية ٣٧ ١٦

جنوب سيناء ٣٥ ٢٢

شمال الصعيد ٣٨ ٢٢

جنوب الصعيد ٤٠ ٢٤

الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية حالة الطقس

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