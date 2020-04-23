كورونا في 24 ساعة| مواعيد جديدة للحظر و5 تصريحات للسيسي عن رمضان وغلق المساجد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أمس الأربعاء، وقال الإعلامي تامر أمين أن مجلس الوزراء سيعلن مواعيد جديدة لحظر التجوال في رمضان متوقعاً سيناريوهان.

وسجلت مصر 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الوباء في مصر خلال الأسابيع الماضية، وتطرق الرئيس، خلال حديثه، إلى الجدل حول غلق المساجد وصلاة التراويح في رمضان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة: 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة



إجراءات أصعب في هذه الحالة.. 5 تصريحات للسيسي عن رمضان وغلق المساجد

تامر أمين: سيناريوهان أمام الحكومة حول إجراءات الحظر في رمضان

مصادر: الحكومة تعلن غدا مواعيد الحظر في شهر رمضان

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