إجراءات أصعب في هذه الحالة.. 5 تصريحات للسيسي عن رمضان وغلق المساجد

كتب- محمود علي:

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا الأسابيع الماضية، وقال خلال افتتاح الرئيس مشروعات قومية بسيناء أمس الأربعاء: "داخل علينا شهر رمضان.. ومش عاوزين خلال الأسابيع القادمة نفقد اللي احنا نجحنا فيه".

وتطرق الرئيس، خلال حديثه، إلى الجدل حول غلق المساجد وصلاة التراويح في رمضان.

ويرصد "مصراوي" أبرز خمسة تصريحات للرئيس السيسي عن غلق المساجد ورمضان:

_ غلق المساجد مستمر حتى الشهر المقبل.

_ من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللى احنا نتمناه.

_ لو الأمر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية اكثر من كده بكتير.

_ أرجوا أن الناس تتفهم أن غلق المساجد في رمضان وصلاة التراويح ليس رأيا دينيًا وفقهيًا فقط، بل رأى طبي ورأى ديني.

_ الفيروس من ربنا.. وربنا أراد أن يكون تأثيره على البشرية.