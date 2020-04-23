فنادق 4 محافظات ممنوعة من استقبال نزلاء بسبب كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن المحافظات السياحية المحظور فيها استقبال نزلاء -سياح- خلال الفترة الحالية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وقال الشاعر لمصراوي، إن هناك تعليمات مشددة على كافة الفنادق في المحافظات الأربعة بعدم استقبال أي نزلاء خلال الفترة الحالية حفاظا على سلامة الجميع في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن محافظة القاهرة والمدن السياحية الأخرى خارج قرار المدن الممنوع فيها استقبال نزلاء، وهناك تعليمات مشددة من الغرفة للفنادق التابعة لها بألا تستقبل أكثر 25% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فندق، مع حظر استضافة النزلاء في المطاعم الخارجية والكافيهات التابعة للفنادق.

وأشار إلى تخصيص بعض الفنادق بمدينة مرسى علم لحجر صحي ﻷصحاب مرض كورونا مع التعقيم والتطهير الكامل قبل وبعد انتهاء مدة الحجر، وعلى مستوى القاهرة، جرى تخصيص فندقين فقط لعمل حجر صحي فيها، وهما فندق المطار وفندق مدينة الإنتاج الإعلامي.

وشددت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، على استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق أبريل.

ويبلغ عدد الفنادق المرخصة من قبل ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية نحو 1300 فندق.​